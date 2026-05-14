Стало известно, как рассчитать свой идеальный вес
Идеальный вес каждый человек может быстро вычислить сам для себя, заявил академик РАН, главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
«Самый простой способ рассчитать свой нормальный вес – это отнять от роста 100. Допустим, при росте 173 сантиметров можно весить 73 килограмма», – пояснил он в интервью РИА Новости.
Тутельян отмечает, что борьба с лишним весом не всегда дается легко, ведь к избыточной массе тела приводят не только неправильный рацион и гиподинамия, но и ряд заболеваний.
