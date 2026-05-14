Диетолог рассказала о полезных блюдах паназиатской кухни

Паназиатская кухня может стать частью сбалансированного рациона, а при правильном выборе блюд и отличной основой для ежедневного питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог многопрофильной клиники К+31 на Лобачевского Анна Шейфер.

— Паназиатская кухня вполне подходит для ежедневного рациона, особенно если отдавать предпочтение домашним блюдам или выбирать «легкие» ресторанные варианты, — пояснила медик.

Она уточнила, что к таким блюдам она относит различные супы, приготовленные на пару блюда, варианты с обилием овощей и умеренным количеством соуса, а также рис с рыбой или тофу. Наиболее сбалансированными по соотношению БЖУ диетолог считает те блюда, где сочетаются белок, овощи и умеренная порция углеводов.

Например, к ним относятся мисо-суп с тофу и овощами, фо или другой прозрачный суп с курицей или говядиной и большим количеством зелени, поке с рыбой, овощами и контролируемой порцией риса, вок с курицей, креветками или тофу и овощами, если соуса немного, гриль или паровая рыба с рисом и овощами.

— Чтобы паназиатская еда действительно стала здоровой, стоит выбирать блюда, где основу составляют овощи, нежирный белок и рис или лапша в умеренной порции, а соус подается отдельно или в небольшом количестве, — подчеркнула доктор.

Она также предостерегает от блюд, жареных во фритюре или обильно сдобренных соусом, так как именно в них чаще всего «прячутся» лишние калории, соль и сахар.

