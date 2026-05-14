Крольчатина полезнее курицы: почему стоит добавить ее в рацион

Мы привычно бросаем в магазинную тележку индейку или курицу, хотя на соседней полке лежит куда более полезный продукт. Крольчатина до сих пор остается редким гостем в наших тарелках, и очень зря: по составу она легко обходит привычную птицу, о чем рассказывают авторы канала ««Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Диетологи голосуют за кролика обеими руками. Это мясо — чистый легкоусвояемый белок и минимум калорий. В нем полно полезных микроэлементов. Главный плюс: крольчатину можно спокойно есть хоть каждый день. Это не тяжелое красное мясо вроде свинины или говядины, которое врачи советуют жестко ограничивать. По питательной ценности кролик птице как минимум не уступает, а часто даже превосходит ее.

Правда, есть одна большая проблема — доступность. В обычном магазине у дома кролика днем с огнем не сыщешь. За ним приходится охотиться в крупных супермаркетах или ехать на рынок. Кстати, опытные хозяйки выбирают именно рынки: там тушку можно рассмотреть со всех сторон. Но, будем честны, цена такого мяса часто кусается.

Вот на что нужно смотреть при покупке:

Цвет. Свежее мясо — всегда нежно-розовое. Чем темнее оттенок, тем старше был кролик (и тем жестче будет блюдо). Поверхность. Тушка должна быть абсолютно сухой. Никакой слизи, странных пятен и уж тем более неприятного запаха. Целостность. Заметили кровоподтеки или повреждения? Оставьте этот кусок на прилавке.

И еще один совет: ищите именно охлажденное мясо. Заморозка портит структуру волокон и крадет сочность. Да, выбор и покупка кролика требуют времени и внимания, но ваш организм точно скажет за это «спасибо».

Помните, что качество мяса начинается с момента покупки: свежий продукт должен быть упругим, без постороннего запаха, с ровным цветом и нормальной структурой жира. Для долгого хранения его лучше замораживать самостоятельно. Безопаснее всего делать это медленно в холодильнике, тогда как ускоренные способы вроде воды, микроволновки или комнатной температуры повышают риск размножения бактерий и потери качества, писал «ГлагоL».