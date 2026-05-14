Гериатр оценила вероятность создания «таблетки от старости»

Одного препарата, замедляющего старение организма, не будет, однако прорывные технологии в этом направлении ожидаются в генно-инженерной терапии и регенеративной медицине. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Такой таблетки [для замедления старения организма] не будет, а будет комплексный подход. Это и питание, и физическая активность, и какие-то добавки к пище в виде геропротекторов. Ну а будущее за генно-инженерной терапией и регенеративной медициной, там могут быть очень серьезные прорывные технологии", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что плановые показатели по увеличению продолжительности жизни в России выполняются, но важно поменять подход к здоровью - человек должен заботиться о нем с молодости.