Врачи назвали главные угрозы для здоровья зумеров

Выросшее в цифровой среде поколение зумеров рискует столкнуться с серьезными последствиями для здоровья уже к 30-летнему возрасту. Как рассказал «Известиям» врач-кардиолог Бранислав Богунович, главной краткосрочной угрозой для молодежи является не сердце, а глаза.

Постоянное использование смартфонов и компьютеров создает колоссальную нагрузку на зрение. Специалист предупредил, что последствия такого образа жизни могут проявиться не сразу, но способны вылиться в раннюю катаракту спустя годы. Врач порекомендовал снижать яркость экранов в темное время суток.

Еще одной проблемой цифровой среды стал хронический недосып: привычка всегда оставаться на связи и длительное зависание в гаджетах ведут к переутомлению и повышенному уровню стресса. Хотя в целом зумеры ведут более активный образ жизни, следят за питанием и занимаются спортом, врачи призывают не игнорировать сигналы организма.

Частые головные боли названы самым распространенным поводом для обращения к специалисту. Кроме того, осторожную позицию кардиолог высказал по поводу протеина и энергетиков: длительное употребление добавок может быть нежелательным, а энергетики грозят бессонницей и скачками давления. Эксперт заключил, что избежать отложенных болезней поможет базовый контроль режима сна и регулярное отключение уведомлений на ночь.