Диетолог назвал главные «ловушки» калорий в паназиатской кухне

Главными «ловушками» калорий в паназиатской кухне являются соусы, панировка и жарка во фритюре или в большом количестве масла. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий врач-диетолог многопрофильной клиники К+31 на Лобачевского Анна Шейфер.

© Вечерняя Москва

Паназиатскую кухню можно считать здоровым вариантом питания, но с оговоркой: ее польза сильно варьируется от конкретного блюда, количества соуса, соли и способа приготовления, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что зачастую в паназиатской кухне именно соусы дают много соли и сахара, а не только вкус.

Например, соевый соус содержит много натрия, а кисло-сладкие и терияки-подобные соусы могут быть заметно углеводными. Дополнительные калории часто приходят из хрустящей панировки, кляра, обжарки в масле и «липких» глазурей, которые легко увеличивают энергетическую плотность блюда, — рассказала собеседница «ВМ».

Дети с избыточной массой тела страдают нарушением когнитивных функций, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, действительно ли проблемы с весом могут влиять на когнитивные функции мозга у детей и взрослых.

Кроме того, «ВМ» выяснила у диетолога Дарьи Русаковой, почему замедляется обмен веществ, как его распознать и можно ли его ускорить.