Специи против лишнего веса: как улучшить вкус пресной пищи и похудеть

Диетолог Наталья Мизинова рассказала о не самых очевидных плюсах острой пищи. Оказывается, специи могут не только сделать пресные блюда вкуснее, но и даже помочь в достижении стройности фигуры.

По словам эксперта, привычка есть острую пищу исторически сформировалась у народов, живших в условиях антисанитарии и высокого риска инфекций. Она отметила, что в таких условиях подобная еда могла играть важную роль.

– Острая пища и тезис о том, что она убивает бактерии, пришли к нам из стран с высоким уровнем инфекций и антисанитарии. Соответственно, если бы люди не употребляли такую еду, они бы давно были съедены изнутри паразитами и бактериями, – отметила медик в беседе с NEWS.ru.

Также, по словам диетолога, острые блюда могут быть полезны тем, кто стремится похудеть. Во время ограничений в питании еда часто кажется слишком пресной – например, куриная грудка, вареное мясо или овощи на пару. В этом случае специи помогают сделать рацион разнообразнее и легче придерживаться диеты.

Мизинова подчеркнула, что приправы делают еду более приятной на вкус, поэтому к такому рациону хочется возвращаться. Она также отметила, что есть специи, которые не только обладают липолитическим действием, но и заметно стимулируют иммунитет.

При этом врач предупредила: острая пища способна вызывать неприятные воспалительные изменения слизистой желудочно-кишечного тракта, в первую очередь пищевода и желудка. Если у человека уже есть проблемы с ЖКТ, от острых блюд лучше отказаться, поскольку они могут навредить и ухудшить состояние.