Врач рассказал о золотом стандарте ходьбы для долголетия

Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других патологий, считает врач-физиотерапевт Милица Макдауэлл. Золотой стандарт ходьбы для долголетия она раскрыла в интервью изданию Independent.

По словам специалиста, распространенная цель в 10 тысяч шагов не является универсальной нормой для каждого. Макдауэлл объяснила, что заметную пользу для организма приносят даже пятиминутные прогулки быстрым шагом.

«Что угодно лучше, чем ничего», — подчеркнула эксперт.

Физиотерапевт рассказала, что особенно важной отметкой считаются примерно семь тысяч шагов в день. Именно такой уровень активности многие исследования связывают со снижением риска ранней смерти, болезней сердца и возрастных нарушений памяти. Кроме того, регулярная ходьба помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и уменьшает вероятность падений у пожилых людей.

Макдауэлл добавила, что значение имеет не только количество шагов, но и качество движения. Она посоветовала следить за осанкой, выбирать более быстрый темп и стараться больше двигаться в течение дня. Также Макдауэлл рекомендовала сочетать прогулки с силовыми тренировками минимум два раза в неделю для поддержания мышц и суставов.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева предупредила, что для здоровья сердца также важно, как человек спит. По ее словам, сон менее шести-семи часов не позволяет сердечно-сосудистой системе восстановиться.