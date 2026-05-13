Неожиданные симптомы могут указывать на нехватку важного минерала. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, магний — это «антистрессовый» минерал, который участвует более чем в 300 ферментативных реакциях. Он необходим для передачи нервных импульсов, сокращения мышц, работы сердца и выработки энергии. Дефицит этого микроэлемента может проявляться постепенно, симптомы различаются в зависимости от длительности нехватки.

Ранними признаками дефицита магния являются усталость, которая не проходит после сна, мышечные подёргивания век или пальцев, ночные судороги в икрах, повышенная тревожность и раздражительность, запоры. При стойкой нехватке минерала могут развиться частое онемение конечностей, аритмия и снижение уровня калия и кальция в анализах крови.

При появлении этих признаков стоит обратиться к врачу, отмечает терапевт.