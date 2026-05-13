Полезный холестерин и вредный: все, что нужно о них знать

Еще лет двадцать назад слово «холестерин» звучало поистине страшно. Люди убирали из рациона яйца, боялись сливочного масла, массово намазывая маргарин на хлеб (помните рекламу конца 90-х?), и с подозрением смотрели на сыр. Но потом оказалось, что все намного сложнее, поэтому не стоит спешить отказываться от любимого омлета.

Холестерин сам по себе не представляет вреда, без него организм вообще не смог бы нормально существовать: из него строятся клетки, вырабатываются гормоны и даже витамин D. Вопрос не в том, есть ли холестерин, а в том, какой именно и что происходит с сосудами — нутрициолог Елена Мухина поделилась подробностями.

Холестерин нужен организму больше, чем многие думают

Самое удивительное для многих — около 80% холестерина организм вообще-то производит самостоятельно. Он жизненно необходим для клеточных мембран, нервной системы, синтеза половых гормонов и нормальной работы мозга. Печень синтезирует его ежедневно, потому что без него тело не сможет функционировать.

«Проблема начинается не с самого холестерина, а с его транспорта. В крови он перемещается не отдельно, а вместе с белками — в виде липопротеинов, именно тут и появились знаменитые ЛПНП и ЛПВП, которые обычно называют „плохим“ и „хорошим“ холестерином», — объясняет эксперт.

«Плохой» холестерин не такой уж злодей

ЛПНП — липопротеины низкой плотности. Их называют «плохими», потому что именно они способны откладываться в стенках сосудов и формировать атеросклеротические бляшки. Но парадокс в том, что без ЛПНП организм тоже не проживет, они доставляют холестерин туда, где он нужен: к тканям, клеткам и гормональной системе. Опасен не сам факт наличия ЛПНП, а их избыток и состояние сосудов.

Если сосуды воспалены из-за курения, хронического стресса, диабета, высокого сахара, дефицита сна и постоянного фастфуда, частицы легче прилипают к стенкам. Особенно проблемными считаются мелкие плотные частицы ЛПНП, поскольку именно они чаще участвуют в образовании бляшек. Поэтому человек с умеренно повышенным холестерином может жить спокойно десятилетиями, а другой — получить проблемы с сердцем при вроде бы нормальных анализах.

«Хороший» холестерин работает как уборщик

ЛПВП — липопротеины высокой плотности. Их называют «хорошими», потому что они помогают убирать избыток холестерина из сосудов и транспортируют его обратно в печень для переработки. Это своеобразная система очистки. Но и здесь не все так линейно, очень высокий ЛПВП не всегда означает идеальное здоровье.

«Иногда организм просто компенсирует воспалительные процессы, поэтому современные врачи все чаще смотрят не только на отдельные цифры, а на общую картину: уровень триглицеридов, сахара, давление, окружность талии, маркеры воспаления и соотношение разных липидов», — подчеркивает врач.

Интересно и то, что повысить ЛПВП способны не только спорт и похудение. На него влияют сон, уровень стресса, отказ от курения. Кстати, регулярное движение часто оказывается полезнее для сосудов, чем жесткие диеты.

Еда влияет на холестерин не так прямолинейно, как считалось

Долгое время считалось, что яйца и сливочное масло почти напрямую повышают холестерин в крови, сейчас мнение медиков изменилось. Куда сильнее на сосуды влияют избыток ультрапереработанной еды, трансжиры, хроническое переедание, лишний вес, инсулинорезистентность и постоянные скачки сахара.

Например, сладкая газировка и регулярный фастфуд нередко оказываются для сосудов опаснее пары яиц на завтрак. При этом полный отказ от жиров тоже может сыграть злую шутку, организму нужны омега-3 жирные кислоты, нормальное количество белка и адекватный уровень жиров в рационе. Иначе страдают гормоны, кожа, нервная система и появляется ощущение голода.

Самое важное — смотреть не цифры анализов, а на образ жизни

Многие люди паникуют, увидев повышенный общий холестерин. Но сам по себе этот показатель мало что говорит. Важно понимать соотношение ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов и оценивать дополнительные факторы риска. Иногда у спортивного человека общий холестерин может быть выше среднего, но состояние сосудов при этом остается хорошим.

Для профилактики проблем с сердцем обычно работают довольно банальные и скучные вещи: регулярная ходьба, нормальный сон, контроль сахара, отказ от курения, достаточное количество клетчатки и движение в течение дня. Причем именно ходьба считается одной из самых недооцененных привычек для здоровья сосудов — она помогает улучшать чувствительность к инсулину, снижать воспаление и постепенно нормализовать липидный профиль.