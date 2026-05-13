Врач призвал всегда держать дома 12 продуктов

Диетолог Роб Хобсон заявил, что каждому человеку необходимо всегда держать дома 12 продуктов, полезных для здоровья. Его слова передает издание HuffPost.

В первую очередь Хобсон посоветовал всегда держать в холодильнике яйца и назвал их кладезем питательных веществ. В них содержится много белка, витамины A, D, E, K и группы B, селен, цинк и железо. Также доктор призвал иметь дома консервированную рыбу, такую как лосось, сардины или тунец, поскольку это удобный и быстрый способ получить белок и полезные жиры, не прибегая к термической обработке.

Кроме того, врач порекомендовал всегда держать дома овсянку, так как она богата клетчаткой, регулирующей уровень холестерина в крови, и бобовые, такие как чечевица и фасоль. Кроме того, большое количество питательных веществ содержится в тофу, авокадо и различных семенах, например, чиа, льна, кунжута и подсолнечника. Кроме того, доктор призвал регулярно есть йогурты, листовые зеленые овощи, курицу, индейку и бобы эдамаме.

