Какие анализы помогут не пропустить «тихие» болезни

Сдавать анализы крови нужно не только при плохом самочувствии — они помогают заметить проблемы задолго до появления симптомов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель совета директоров ГК «ДИАКОН», эксперт в области медтеха Андрей Варивода.

По словам специалиста, организм долго компенсирует сбои, поэтому человек может чувствовать себя нормально даже при ухудшающихся показателях. Регулярные анализы позволяют обнаружить болезнь на ранней стадии и иногда даже спасти жизнь.

Помимо базового общего анализа крови и стандартной биохимии, эксперт советует обратить внимание на превентивные маркеры:

гомоцистеин — показывает риски инсультов и инфарктов;

ферритин и витамин D — их дефицит вызывает утомляемость и снижение иммунитета;

индекс HOMA — выявляет инсулинорезистентность и риск диабета задолго до повышения глюкозы;

витамины B12 и фолиевая кислота — их нехватка ведёт к усталости и слабости.

Варивода предупреждает, что резкое изменение веса — повод сдать кровь на гормоны щитовидной железы (ТТГ и Т4). Потеря веса может указывать на гипертиреоз, а набор — на гипотиреоз.

Отклонения АЛТ и АСТ сигнализируют о заболеваниях печени, креатинин и мочевина — о состоянии почек. Липидный профиль и С-реактивный белок выявляют воспаление, связанное с сердечно-сосудистыми рисками. Коагулограмма помогает обнаружить склонность к тромбообразованию и предотвратить опасную для жизни лёгочную эмболию.

Эксперт подчеркнул, что регулярность анализов зависит от возраста. До 18 лет достаточно ежегодных осмотров. После 35–40 лет нужно каждый год проверять биохимический профиль и онкомаркеры. После 50 лет периодичность может увеличиваться до одного раза в полгода.

Осенью и весной желательно проверять уровень витаминов группы B, витамина C и цинка, а в конце зимы — витамин D. Мужчинам после 40 лет рекомендуется ежегодно сдавать анализ на ПСА. Между тем женщинам необходимо регулярно контролировать уровень ТТГ, обмен железа и женские половые гормоны.