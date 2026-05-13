Нужно ли смуглым людям солнцезащитное средство

Людям со смуглой кожей необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, несмотря на то, что их естественная защита выше. Об этом aif.ru сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог клиник Атлас, кандидат медицинских наук Екатерина Черныш.

«У смуглой кожи естественная защита выше, поэтому она действительно реже краснеет и обгорает. Но UV-A лучи (те, что вызывают старение, пигментацию и рак) проникают в кожу одинаково глубоко независимо от типа кожи», — объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что защищать кожу от солнца нужно всем людям, в том числе и смуглым от природы. Разница заключается в том, что обладателям светлой кожи необходимо чаще наносить солнцезащитный крем, у которого при этом должен быть более сильный фактор защиты.

Специалист также напомнила, что такое средство защиты следует наносить спустя некоторое время после использования уходовой косметики.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина до этого рассказала «Газете.Ru», что для загара без вреда нужно использовать защитные кремы с SPF 30 или 50, наносить их за 20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые 2 часа.