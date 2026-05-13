Врач назвал специю, которая полезна диабетикам

Куркума — это измельченные в порошок корни одноименного растения. Специю много веков применяли как противовоспалительное, антибактериальное и ранозаживляющее средство. Чем куркума полезна для диабетиков, рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

В последнее время куркума переживает настоящий бум популярности, как в кулинарии, так и в медицине как биологически активная добавка к пище. Раньше преимущественно в азиатских странах были распространены блюда с куркумой — она входит в состав популярной специи карри, из которой готовят одноименный соус. Теперь также и в Италии, США, других странах пристрастились к этой приправе, — отметила эксперт.

При диабете страдают сосуды, они становятся жесткими и хрупкими, а из-за утолщения сосудистой стенки возникает сужение просвета и нарушение кровотока. Куркумин снижает уровень сахара в крови, уменьшает воспаление, восстанавливает клеточные реакции и сохраняет структуру и функцию аорты, передает Aif.ru.

Помимо этого, пигмент снижает всасывание глюкозы, из-за чего подавляется переваривание углеводов и снижается всасывание сахара. По словам Солнцевой, куркумин также способен воздействовать на иммунокомпетентные клетки, которые отвечают за развитие онкологических заболеваний.

