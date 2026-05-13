Когда тепло помогает суставам, а когда может навредить

Люди в возрасте нередко совершают типичные ошибки, которые приносят вред суставам.

«Игнорирование боли. Нельзя продолжать нагрузки при появлении боли, надеясь, что она пройдет сама. Неправильное использование мазей и гелей. Применение согревающих мазей при остром воспалении (это может усилить отек и боль) или использование обезболивающих мазей как основного средства лечения, вместо выяснения причины боли. Резкое увеличение интенсивности тренировок после длительного перерыва», — рассказала «Свободной Прессе» геронтолог Анна Шелобанова.

Длительный бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) без контроля врача может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, почками и сердечно-сосудистой системой.

Также часто вредит неправильная техника выполнения упражнений. Это может привести к травмам и перегрузке суставов.

Опасно и выполнение упражнений на пределе возможностей: постоянные чрезмерные усилия без адекватного восстановления.

В каких случаях тепло помогает, а когда может навредить?