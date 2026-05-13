Раскрыты главные правила здорового долголетия

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов раскрыл главные правила здорового долголетия, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач посоветовал разнообразно и сбалансированно питаться. Для этого он порекомендовал придерживаться метода гарвардской тарелки. Также, по словам специалиста, необходимо регулярно заниматься спортом: он служит эффективной профилактикой различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, и помогает снизить проявления тревожно-депрессивных расстройств.

Еще одним важным правилом активного долголетия доктор назвал соблюдение режима сна.

«Недостаток ночного отдыха негативно сказывается на работе иммунной системы, снижая активность клеток-киллеров, которые защищают организм от вирусов и препятствуют развитию злокачественных новообразований. Для поддержания здоровья взрослому человеку в среднем рекомендуется спать не менее семи-восьми часов в сутки», — пояснил Абызов.

Доктор добавил, что для активного долголетия не менее важно научиться справляться со стрессом. Продолжительное воздействие стрессовых факторов вызывает регулярное повышение уровня кортизола — гормона стресса, что ослабляет иммунную систему и снижает сопротивляемость организма инфекциям. Кроме того, длительный стресс может усугублять течение таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, экзема и мигрень.

