Диетолог назвал лучшее время для употребления творога

Творог — один из самых доступных и полезных кисломолочных продуктов, богатый легкоусвояемым кальцием, белком казеином и витаминами группы B. Но когда его лучше есть — утром или вечером? На этот вопрос ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU.

Как пояснила эксперт, универсального времени для употребления творога не существует — всё зависит от особенностей организма. Однако у каждого приёма есть свои преимущества.

Утром творог незаменим для заряда энергией на весь день. Он надолго насыщает, активизирует работу поджелудочной железы и улучшает метаболизм. Более того, утренний приём способствует лучшему усвоению кальция.

Вечером творог помогает восстановлению мышц благодаря казеину, который поддерживает мышечную ткань в ночное время. Аминокислота триптофан способствует выработке мелатонина — гормона сна — и регулирует циркадные ритмы. Также вечерний перекус творогом стабилизирует уровень глюкозы после дневных приёмов пищи.

При этом диетолог предупредила о важных нюансах. Так, стоит избегать добавок с высоким гликемическим индексом — сахара, сладких фруктов. Оптимальная жирность творога — не более 5%, иначе возможны тяжесть в желудке и нарушение обмена веществ.

Людям, склонным к отёкам, лучше не есть творог вечером из-за содержания натрия. Рекомендованный размер порции — 100-150 граммов.