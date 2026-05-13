Психолог предупреждает: весенняя апатия может перерасти в болезнь

Психолог объяснила россиянам, почему не стоит игнорировать весеннюю апатию. По ее словам, это не лень, а сигнал организма.

© Vse42.ru

"Развалился", "ничего не хочется", "лень" – многие списывают своё состояние на пустяки. Однако эксперты отмечают, что внезапные изменения в поведении обычно скрывают нечто более серьёзное, чем просто слабую силу воли.

Психолог Юлия Белкина в разговоре с "Радио 1" назвала одно из самых опасных заблуждений – приписывать хроническую усталость, равнодушие и утрату вкуса к жизни обычной лени.

Как заметила специалист, лень как черта характера сопровождает человека всю осознанную жизнь. Но если привычный ритм рушится без вашего осознанного решения, причина, скорее всего, в чём‑то другом. Поведенческие паттерны обычно стабильны, и внезапные изменения говорят о том, что произошло нечто, чем вы не в силах управлять.

По мнению психолога, особенно уязвимы в мае те, кто всю зиму "держался": боролся с темнотой, гололёдом, простудами и рабочими кризисами. С наступлением тепла организм, наконец, разрешает себе расслабиться – и нередко воспринимает это как сигнал "отключиться" или заболеть.

Организм девять месяцев терпел, а теперь захотел выдохнуть. Обычно две-три недели ты находишься в таком состоянии, потом силы возвращаются, – передает СМИ слова собеседницы.

В группе риска – люди на нелюбимой работе, в затяжных семейных конфликтах, в подвешенном состоянии и те, кто слишком много ставит на достижение целей, забывая про отдых.