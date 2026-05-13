Диетолог ответила, как здоровое питание может предотвратить инфаркт

Здоровое питание может помочь не допустить 80% преждевременных инфарктов, инсультов и сахарного диабета. Об этом рассказал главный внештатный специалист - диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

"30-50% причин заболеваний - это нарушения питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета", - сказал Тутельян на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Он добавил, что к основным пищевым нарушениям россиян относится избыточное потребление сахара, превышающее норму почти в 4 раза, и насыщенных жиров - их многие употребляют в 1,5-2 раза больше, чем нужно.

"Первый вызов [требующий незамедлительного решения] - высокая калорийность рациона, приводящая к избыточной массе тела у населения. Посмотрите, 56% населения имеет избыточную массу тела, а 22-26% - ожирение", - отметил Тутельян.

Он пояснил, что на этом фоне фиксируется недостаточность поступления микронутриентов, витаминов, минеральных веществ, это приводит к выраженным дефицитам. Кроме того, по словам диетолога, большинство россиян употребляет слишком много соли.