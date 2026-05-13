Профессор назвал основные признаки нехватки тестостерона в организме

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин заявил, что признаки дефицита тестостерона зависят от возраста, когда возникла недостаточность гормона. У новорожденных до шести месяцев ключевые индикаторы – микропения (менее 2,5 см) и неопущение яичек. В детстве до пубертата добавляются евнухоидные пропорции тела и тревожность.

В беседе с aif.ru он отметил, что наиболее критичен подростковый период. Если к 14 годам объём яичек не достигает 4 мл, половое развитие задерживается или останавливается: юноша остаётся с детскими гениталиями, широким тазом и без оволосения.

У взрослых мужчин приобретенный гипогонадизм проявляется снижением либидо, отсутствием утренних эрекций, эректильной дисфункцией, уменьшением объема яичек и эякулята. Типичны также ожирение, слабость мышц, депрессия и ухудшение памяти. В пожилом возрасте (LOH – возрастной гипогонадизм) развивается кардиометаболический синдром, возникает неуверенность походки, повышается риск падений и переломов.

