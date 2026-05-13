Полезны ли вьетнамки на самом деле

Летом одуревший от жары город делится на два лагеря — одни страдают в туфлях и кроссовках, обливаясь потом, а другие надевают шлепки и идут себе спокойно по делам. И вот тут начинается вечный спор: шлепки — это свобода для ног или ортопедический кошмар?

Даже если оставить вопросы этикета за скобками, все равно ситуация выглядит неоднозначной. Есть ли способ найти разумную золотую середину, не жертвовать комфортом, но и не рисковать здоровьем, да еще и подключая здравый смысл? Ортопед Михаил Вьюгин прояснил ситуацию и ответил на важные вопросы.

Шлепки действительно разгружают ноги в жару

Главный плюс шлепок банален, но очень важен: вентиляция. В жару закрытая обувь быстро превращает жизнь в персональный ад, особенно если человек много ходит пешком. В результате появляются отеки, натирания, перегрев кожи и ощущение тяжести к вечеру.

«Хорошие шлепки позволяют стопе работать естественнее и уменьшают перегрев, именно поэтому многие люди летом ощущают в них почти физическое облегчение. Но проблема в том, что под словом „шлепки“ часто подразумевают вообще все подряд — от ортопедических качественных моделей до тонкой пенки за три копейки, которая скручивается в трубочку», — утверждает эксперт.

Самые вредные — плоские и мягкие шлепки

Вот где ортопеды действительно не без усилий сдерживают нервный тик. Очень тонкие шлепки без поддержки стопы заставляют пальцы буквально цепляться за подошву при ходьбе, из-за этого перенапрягаются мышцы стопы и голени, меняется походка и быстрее устают ноги.

Особенно это заметно, если человек много ходит по городу. Пять тысяч шагов в мягких пляжных сланцах — еще терпимо, а вот 15000 шагов по асфальту — уже совсем другая история. Начинает болеть пятка, тянуть икры, может усиливаться нагрузка на колени и поясницу. Парадокс в том, что самые невесомые шлепки часто оказываются самыми неудобными для тела — нога любит не только свободу, но и стабильность.

Для города лучше подходят не пляжные сланцы, а гибридные модели

Если обувь нужна именно для городской жизни, а не для пляжа, лучше смотреть на модели с нормальной подошвой, легкой амортизацией и фиксацией стопы. «Сейчас многие бренды делают гибрид между шлепками и анатомическими сандалиями: выглядят расслабленно, но при этом держат стопу намного лучше.

Особенно удачны модели с:

слегка приподнятой пяткой;

плотной подошвой средней толщины;

анатомической стелькой;

широким верхом, который не врезается в кожу;

хорошим сцеплением подошвы с асфальтом.

Те самые уродливые ортопедические шлепки, над которыми все смеялись лет десять назад, внезапно стали нормой даже в модной городской одежде", — объясняет врач. Потому что после тридцати пяти люди начинают ценить не только эстетику, но и возможность вечером не чувствовать себя разбитым.

Не всякая летняя обувь одинаково полезна для спины и суставов

Многие удивляются, но обувь влияет не только на стопу. Когда подошва слишком тонкая и нестабильная, тело начинает это компенсировать: меняется положение таза, нагрузка на колени и даже работа мышц кора.

Поэтому иногда человек думает, что у него ноет поясница от сидячей работы, хотя часть проблемы банально начинается с обуви без поддержки. Особенно если это происходит летом, когда шлепки носятся ежедневно с утра до ночи. При этом полностью жесткая подошва тоже не идеальна. Хорошая городская обувь для жары обычно сочетает гибкость передней части стопы и умеренную амортизацию в пятке.

Что в итоге покупать летом для города

Если коротко — не стоит превращать пляжные сланцы в универсальную обувь на весь сезон, для коротких выходов к морю, в магазин или во двор они подходят отлично. А для постоянной городской ходьбы лучше выбирать модели с анатомической стелькой и нормальной подошвой. Главный критерий тут довольно простой: если к вечеру ноги отекают и гудят или после прогулки хочется срочно лечь пластом — это плохая биомеханика, так что лучше подыскать другую модель.