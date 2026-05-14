Эксперт рассказал, как психолог помогает онкопациентам

Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получить помощь медицинского психолога. Такая штатная единица появится в списке специалистов онкодиспансеров, больниц, онкоцентров. Это предусмотрено проектом приказа Министерства здравоохранения РФ. То, что такая помощь необходима абсолютному большинству больных раком и их родным, "Российской газете" подтвердили в Онкоцентре Блохина (где служба психологической поддержки уже действует), и в пациентском сообществе.

«Мы организуем помощь психологов нашим подопечным уже более 10 лет, и это очень важная часть поддержки, — сказала "РГ" глава Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова. — Наши опросы показывают: первая реакция человека, который узнает о потенциально смертельном диагнозе — он оглушен страшным известием, испытывает растерянность, страх, отчаяние. Затем человек погружается в депрессию, им овладевает апатия. Между тем, именно для онкопациентов важная задача — найти психологические ресурсы, чтобы бороться с болезнью. Современная медицина справляется со многими видами онкологических заболеваний, перевод в разряд хронических те, которые еще не давно считались приговором. Но настрой пациента, его готовность сотрудничать с врачами, соблюдать все предписания, проявлять выдержку и терпение (поскольку лечение рака — это всегда сложно и долго) - не менее важен, чем доступность современных лекарств и технологий. И в этом, безусловно, незаменима роль клинического психолога».

Ирина Боровова рассказала, что уже много лет в России действует некоммерческое объединение "Ясное утро" — квалифицированные психологи на круглосуточной связи с тяжело больными людьми, причем не только онкопациентами, но и людьми с другими сложными диагнозами.

«"Соберись и борись" — этот слоган как раз придумали наши партнеры из "Ясного утра". И мы направляем и наших пациентов, и их родных получить такую поддержку. Это важно для успешной борьбы с заболеванием», — подчеркивает Боровова.

Она же предупреждает и о другой стороне медали: пока психологическая помощь онкопациентам не формализована, на этом поле "пасется" масса лжеспециалистов — и они действуют небескорыстно.

«Представьте. человек закончил непонятно какие двух-трехмесячные курсы, получил сертификат "психолога" и направо и налево предлагает свои услуги. Хотя не имеет ни достаточной квалификации, ни законного права работать с такими тяжелыми случаями», — подчеркивает Ирина Боровова.

Решение Минздрав ждали давно. Многие онкоклиники, включая и одного из флагманов отечественной онкологической науки — Онкоцентр имени Блохина, уже по собственной инициативе развивают направление психологической поддержки и пациентам, и их родным. Теперь, когда приказ Минздрава России вступит в силу, помощь медицинского психолога станет доступна во всех медучреждениях, в которых лечат онкопациентов.

В проекте министерства уточняется, что пациентов будут направлять на психологическое консультирование по вопросам, связанным с заболеванием, эмоциональным состоянием и стрессовыми ситуациями, которые возникли в процессе лечения и реабилитации.