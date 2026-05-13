Сексолог предупредила о рисках сидения на мужском лице

Сексолог Джиджи Энгл призвала проявить осторожность во время орального секса в одной популярной позе. О возможных рисках она предупредила читателей в беседе с изданием Metro.

© Lenta.ru

Сексолог указала, что речь идет о позе «фейсситтинг», когда один партнер располагается над лицом другого и практически сидит на нем. По ее словам, такой вариант многим нравится из-за ощущения контроля и эмоциональной близости. Кроме того, эта практика часто ассоциируется с доверием и возможностью лучше сосредоточиться на удовольствии женщины.

Специалистка отметила, что эта позиция требует от партнеров взаимного внимания и осторожности.

«Не стоит полностью садиться человеку на лицо, потому что это может привести к проблемам с дыханием», — подчеркнула Энгл.

Она посоветовала либо откидывать торс назад, опираясь руками на грудь партнера, либо удерживать тело на весу. Также она рекомендовала заранее обсудить сигналы, которые помогут при необходимости остановиться.

Ранее гинеколог Лия Миллхайзер оценила необходимость идти в душ сразу же после секса. По ее словам, нет исследований, которые могли бы подтвердить пользу такой привычки.