Названа точная норма сахара при похудении

Многие худеющие уверены, что сахар — это зло, которое мгновенно отключает жиросжигание. Однако всё не так однозначно. Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с NEWS.ru объяснил, сколько сахара можно употреблять без ущерба для похудения.

По словам эксперта, сахар сам по себе не отключает жиросжигание и не отменяет дефицит калорий. Проблема в другом: именно из-за него большинство людей не могут удержать необходимую норму.

«Человек худеет, когда тратит больше, чем съедает, а ломают эту арифметику сладкие напитки, магазинные десерты, подслащённые йогурты, соусы и перекусы на ходу. Именно там собираются лишние 500 ккал в сутки, которые человек у себя не замечает», — пояснил Брабечан.

Тренер назвал рабочий ориентир без сложной математики: в период похудения нужно держать количество добавленного сахара в коридоре от 20 до 30 граммов в сутки. Для наглядности он привёл пугающий пример: одна банка обычной колы уже содержит в себе максимальную суточную дозу.

Тем, кто только начал худеть, эксперт посоветовал в первые две недели полностью убрать все сладкие напитки, оставив воду, чай и кофе без сахара. Также не стоит употреблять сладкое натощак и в качестве отдельного перекуса.

