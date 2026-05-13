Диетолог раскрыла пользу клубники для здоровья

Клубника может принести пользу для здоровья людей, если у них нет противопоказаний. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Так, по ее словам, фитоэстрогены в ее составе помогают нормализовать женский гормональный баланс. Кроме того, эти ягоды могут помочь при хронических запорах и стимулировать аппетит у людей со сниженным аппетитом. В них также есть биофлавоноиды, что делает их полезными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления сосудов. Диетолог добавила, что клубника может снизить негативные последствия ультрафиолетового облучения.

«Уже можно купить хорошую ягоду, привезенную из Краснодарского края, но лучше все же немного подождать, так как до начала сезона гораздо больше шансов приобрести некачественный продукт», – заключила Белоусова.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов до этого говорил, что в России за последний месяц почти на треть снизились цены на клубнику. По словам главы АКОРТ, этот показатель на 28% ниже уровня начала апреля — тогда цены на 1 кг клубники начинались от 1120 рублей.

