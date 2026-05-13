Из-за каких продуктов сосуды изнашиваются раньше времени

Врач рассказала россиянам, что давление растет не только из-за соли в рационе. Медик назвала главные ошибки в питании, которые бьют по сосудам, а также объяснила, что поможет исправить ситуацию.

В беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что даже небольшие ошибки в питании могут поддерживать высокое давление и ускорять старение сосудов. Главные причины: скрытое обезвоживание, нехватка калия и магния, избыток соли и сахара, воспаление, окислительный стресс и нарушения микробиоты.

Что помогает держать давление в норме:

Калий и магний: курага, чернослив, изюм, печеный картофель с кожурой, томаты, сельдерей, зелень.

Антиоксиданты для защиты сосудистой стенки: черника, голубика, ежевика, клюква, клубника, малина.

Полезные жиры: жирная морская рыба, льняное масло, оливковое масло, авокадо, грецкие орехи.

Полифенолы: какао, темный шоколад, виноград.

Кверцетин, витамины С и Е: красный лук, яблоки, цитрусовые, шиповник, растительные масла, семечки.

Клетчатка и поддержка микробиоты: овощи, цельнозерновые крупы, овсянка, гречка.

Продукты для расширения сосудов: свекла, орехи, черноплодная рябина.

Дополнительно могут быть полезны:

Для снижения стрессовой нагрузки: несоленые сыры, молочные продукты, бананы, овсянка, индейка.

Для щитовидной железы и обмена веществ: морепродукты, бразильские орехи, грибы, мясо, печень, цельнозерновые продукты.

Для печени и липидного обмена: яйца, артишоки, спаржа.

Противовоспалительные добавки к рациону: орегано, базилик, куркума с перцем, имбирь, чеснок.

Главная мысль заключается в том, что нормальное давление поддерживается не одним продуктом, а всем рационом. Важно употреблять достаточное количество воды, минералов, клетчатки, полезных жиров и продуктов с антиоксидантами.