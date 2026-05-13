Не только сахар и соль: из-за каких продуктов сосуды изнашиваются раньше времени
Врач рассказала россиянам, что давление растет не только из-за соли в рационе. Медик назвала главные ошибки в питании, которые бьют по сосудам, а также объяснила, что поможет исправить ситуацию.
В беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что даже небольшие ошибки в питании могут поддерживать высокое давление и ускорять старение сосудов. Главные причины: скрытое обезвоживание, нехватка калия и магния, избыток соли и сахара, воспаление, окислительный стресс и нарушения микробиоты.
Что помогает держать давление в норме:
- Калий и магний: курага, чернослив, изюм, печеный картофель с кожурой, томаты, сельдерей, зелень.
- Антиоксиданты для защиты сосудистой стенки: черника, голубика, ежевика, клюква, клубника, малина.
- Полезные жиры: жирная морская рыба, льняное масло, оливковое масло, авокадо, грецкие орехи.
- Полифенолы: какао, темный шоколад, виноград.
- Кверцетин, витамины С и Е: красный лук, яблоки, цитрусовые, шиповник, растительные масла, семечки.
- Клетчатка и поддержка микробиоты: овощи, цельнозерновые крупы, овсянка, гречка.
- Продукты для расширения сосудов: свекла, орехи, черноплодная рябина.
Дополнительно могут быть полезны:
- Для снижения стрессовой нагрузки: несоленые сыры, молочные продукты, бананы, овсянка, индейка.
- Для щитовидной железы и обмена веществ: морепродукты, бразильские орехи, грибы, мясо, печень, цельнозерновые продукты.
- Для печени и липидного обмена: яйца, артишоки, спаржа.
- Противовоспалительные добавки к рациону: орегано, базилик, куркума с перцем, имбирь, чеснок.
Главная мысль заключается в том, что нормальное давление поддерживается не одним продуктом, а всем рационом. Важно употреблять достаточное количество воды, минералов, клетчатки, полезных жиров и продуктов с антиоксидантами.