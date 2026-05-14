Врач раскрыла, какое питание приводит к желчнокаменной болезни

Строгие диеты и максимально обезжиренное питание чаще всего приводят к развитию желчнокаменной болезни (ЖКБ). Об этом aif.ru рассказала врач-гаст­роэнтеролог, заведующая отделением дневного стационара МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ, доктор медицинских наук Эльмира Селезнева.

По ее словам, для профилактики недуга важно есть регулярно не менее четырех раз в сутки. В рационе обязательно должны быть полезные жиры, особенно на завтрак, поскольку ночью происходит застой желчи. Однако врач уточнила, что при имеющихся камнях в желчном пузыре жиры нужно ограничивать.

Она добавила, что помочь могут и специальные минеральные воды (в частности, магниевые).

«Но простая вода и соки большой роли не играют, ведь выброс желчи происходит именно на употребление жиров. Что касается желчегонных трав, то когда-то мы назначали расторопшу, артишок, бессмертник, но сейчас на их основе появились более эффективные препараты. Однако когда в желчном пузыре уже сгустки желчи, а тем более камни, эти лекарства не помогут», — добавила Селезнева.

Врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова до этого рассказала «Газете.Ru», что многие люди по утрам просто не находят времени или желания позавтракать. Однако при пропуске завтрака нарушается работа кишечника, появляется дискомфорт в животе и повышается риск образования камней в желчном пузыре.

Ранее врач объяснила, что приводит к желчнокаменной болезни.