Почему возникает ложный голод и как отличить его от настоящего

Иногда человеку кажется, что ему хочется есть, но на деле это может быть ложный голод, вызванный обезвоживанием. Организм ошибочно интерпретирует нехватку воды как потребность в еде. Как работает этот механизм, можно ли распознать настоящую причину голода и какие еще последствия могут быть от обезвоживания, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

© Вечерняя Москва

Почему возникает ложный голод

Он объяснил, что центр голода и центр жажды в головном мозге человека находятся рядом. И часто из-за этого можно спутать чувства голода и жажды.

— С учетом того, что современный человек недобирает воды — чаще пьют чай, кофе, соки и газировки, а чистой воды в организм поступает мало, действительно в ряде случаев вместо голода может быть обычный вододефицит, — рассказал диетолог.

Как отличить настоящий голод от ложного

Настоящая причина голода — это дефицит энергии в организме. Дефицит белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, перечислил доктор. У голода есть три основных критерия:

подсасывающие ощущения в области желудка;голодные спазмы при выраженном голоде;время, прошедшее с последнего приема пищи.

— Если прошло четыре часа с момента приема пищи, то к этому времени человек должен проголодаться — если не было запредельного переедания, — отметил Поляков.

К каким еще неожиданным последствиям приводит нехватка воды

Нехватка воды в организме может привести ко многим негативным последствиям:

общее замедление обменных процессов;

слабость, сонливость, общая усталость;

головная боль, головокружения;

снижение концентрации внимания, фокусировки;

сухость кожи и сухость во рту, в горле.

— При выраженной нехватке воды могут появиться учащение сердцебиения, изменение цвета мочи (темный, насыщенный цвет), спутанность сознания и галлюцинации, судороги, — добавил врач.

Самым тяжелым последствием нехватки воды может стать летальный исход. Без воды человек может обходиться в течение пяти–семи дней, после чего наступает смерть, заключил Поляков.

Какие симптомы указывают на нехватку воды и как с этим справиться, «Вечерняя Москва» узнала у врача общей практики Ларисы Алексеевой.