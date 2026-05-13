Жажда «маскируется»: почему возникает ложный голод и как отличить его от настоящего

Вечерняя Москва

Иногда человеку кажется, что ему хочется есть, но на деле это может быть ложный голод, вызванный обезвоживанием. Организм ошибочно интерпретирует нехватку воды как потребность в еде. Как работает этот механизм, можно ли распознать настоящую причину голода и какие еще последствия могут быть от обезвоживания, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

Почему возникает ложный голод и как отличить его от настоящего
Почему возникает ложный голод

Он объяснил, что центр голода и центр жажды в головном мозге человека находятся рядом. И часто из-за этого можно спутать чувства голода и жажды.

— С учетом того, что современный человек недобирает воды — чаще пьют чай, кофе, соки и газировки, а чистой воды в организм поступает мало, действительно в ряде случаев вместо голода может быть обычный вододефицит, — рассказал диетолог.

Как отличить настоящий голод от ложного

Настоящая причина голода — это дефицит энергии в организме. Дефицит белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, перечислил доктор. У голода есть три основных критерия:

подсасывающие ощущения в области желудка;голодные спазмы при выраженном голоде;время, прошедшее с последнего приема пищи.

— Если прошло четыре часа с момента приема пищи, то к этому времени человек должен проголодаться — если не было запредельного переедания, — отметил Поляков.

К каким еще неожиданным последствиям приводит нехватка воды

Нехватка воды в организме может привести ко многим негативным последствиям:

  • общее замедление обменных процессов;
  • слабость, сонливость, общая усталость;
  • головная боль, головокружения;
  • снижение концентрации внимания, фокусировки;
  • сухость кожи и сухость во рту, в горле.
— При выраженной нехватке воды могут появиться учащение сердцебиения, изменение цвета мочи (темный, насыщенный цвет), спутанность сознания и галлюцинации, судороги, — добавил врач.

Самым тяжелым последствием нехватки воды может стать летальный исход. Без воды человек может обходиться в течение пяти–семи дней, после чего наступает смерть, заключил Поляков.

Какие симптомы указывают на нехватку воды и как с этим справиться, «Вечерняя Москва» узнала у врача общей практики Ларисы Алексеевой.