Что будет, если есть бургеры каждый день

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о том, что будет, если употреблять бургеры из фаст-фуда в ежедневном режиме.

«Бургер, как и большинство других блюд быстрого питания, не следует употреблять ежедневно, поскольку доказано, что питание, в котором преобладают блюда фастфуда, может приводить к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и артериальной гипертензии, раннему развитию сахарного диабета второго типа, нарушению липидного обмена», – заявила она РИА Новости.

Диетолог отмечает, что в фаст-фуде содержится несбалансированный состав, в нем много соли, сахара, жиров и калорий.

