Секрет долголетия по формуле 5-4-3-2-1-0: хирург объяснил, сколько раз на самом деле надо есть

Автор метода — врач с многолетней практикой, который уверен: ключ к активному старению лежит не в дорогих добавках, а в режиме. Его система получила запоминающееся название «5-4-3-2-1-0», где каждая цифра отвечает за конкретную привычку. Как бы ни было заманчиво перекусывать в течение дня, Кампильо настаивает: дробное питание не настолько полезно, как принято считать.

Расшифровка выглядит так. Пятёрка — это минимальное количество дней в неделю, которые стоит посвящать физической нагрузке, будь то ходьба или полноценная тренировка. Четвёрка связана со сном: ночной отдых должен включать как минимум четыре полных цикла (примерно 6–7 часов). Тройка — самый спорный пункт: всего три приёма пищи за день. Далее идёт двойка: ужин необходимо завершать за два часа до того, как вы ляжете в постель. Единица — запрет на непрерывное сидение дольше одного часа.

Завершает формулу ноль. И это, пожалуй, самый приятный совет: ни одного дня без искренней улыбки. Доктор Кампильо подчёркивает, что ментальный настрой и снижение стресса работают не хуже диеты. Специалист не требует жёстких ограничений, но предупреждает: долголетие без движения и контроля за временем приёмов пищи — скорее удача, чем закономерность.

