Перекусы для похудения: какие сочетания продуктов реально работают

Если хочется похудеть без постоянного чувства голода и вечных срывов, дело не только в том, сколько ты ешь, но и в том, как ты это ешь. Диетологи все чаще говорят: важно именно сочетание продуктов, особенно когда речь идет о перекусах.

© ГлагоL

Смысл простой. Когда в одном перекусе есть белок и клетчатка, организм дольше остается сытым. Аппетит не скачет туда-сюда, сахар в крови держится ровнее, и в итоге тяга к еде становится спокойнее. И да, на этом фоне тело начинает активнее тратить свои запасы, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Диетолог Кайли Иванир объясняет это довольно прямолинейно: когда уровень сахара стабилен, а инсулин не скачет между приемами пищи, организму проще переключаться на сжигание жира. Никакой магии, просто нормальная работа обмена веществ.

В качестве примеров таких удачных сочетаний приводят, например, арахисовое масло и замороженный банан. Звучит просто, почти как десерт, но логика есть: масло дает жиры и немного белка, а банан — клетчатку и сладость, которая помогает не сорваться на конфеты.

Еще один вариант — цельнозерновые крекеры с сыром. Тут тоже все довольно понятно: зерно дает медленные углеводы, а сыр добавляет белок, и чувство сытости держится дольше.

Чтобы эффект был лучше, советуют добавлять в рацион продукты с низким гликемическим индексом — ягоды, овощи, бобовые. Плюс полезные жиры вроде орехов, семян льна и рыбы. Они помогают держать организм в более стабильном режиме и не разгонять аппетит.

Но тут важно не увлечься. Даже самые «правильные» перекусы все равно дают калории. Поэтому порции лучше контролировать и следить, чтобы в готовых продуктах не прятался лишний сахар — он часто встречается в пастах и крекерах, хотя на упаковке все выглядит вполне безобидно.

Ранее врач перечислила главные ошибки при похудении. Слишком строгие ограничения в еде специалист называет ошибкой, писал «ГлагоL».