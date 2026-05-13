Названы ошибки, которые приводят к разрыву презерватива

Презерватив чаще всего рвется не из-за заводского брака, а из-за ошибок при использовании, утверждает сексолог Олеся Мелехина. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой, приводящей к повреждению презерватива, Мелехина назвала использование зубов или ножниц при открывании упаковки. Также такая проблема может возникнуть, если средство контрацепции было надето наизнанку, предупредила она.

Другой ошибкой специалистка назвала попадание воздуха в резервуар для спермы. Это может произойти из-за того, что мужчина не сжал его перед надеванием. Презервативы также могут рваться из-за недостатка смазки, использования двух изделий одновременно, несоблюдения условий хранения и применения после истечения срока годности.

Кроме того, средство контрацепции может повредиться, если мужчина выбрал неподходящий тип или размер презерватива, а также резко снял его после полового акта.

