Россиян предупредили об опасности спреев от депрессии

Клинический психолог Лилия Гладких предупредила, что искусственное стимулирование окситоцина способно привести к эмоциональной зависимости и снижению естественной выработки этого гормона организмом, передает РИАМО. Ранее в СМИ сообщалось, что россияне начали массово скупать спреи от депрессии. Это средство содержит окситоцин — так называемый «гормон счастья».

По словам психолога, тело перестает вырабатывать то, что получает в избытке извне. Самая большая опасность таких спреев в том, что человек рискует снизить выработку собственного окситоцина. Тогда ему уже будет необходим этот внешний допинг, пояснила Гладких.

Когда мы искусственно «подпитываем» организм гормоном, он начинает блокировать его собственную выработку, производя лишь минимальные дозы. В итоге человек, который решит отказаться от спрея (или просто забудет его принять), будет чувствовать себя намного хуже, чем до начала применения.

Так, по сути, формируется большинство зависимостей: когда человек получает слишком яркие и сильные эмоции, обычный уровень переживаний начинает казаться значительно слабее — как, например, в случае с азартными играми. Тогда человек перестает испытывать удовольствие от привычных эмоций. Возврат к нормальному состоянию становится серьезным испытанием, потому что временно ему приходится жить с гораздо более сниженным эмоциональным фоном, рассказала психолог.

Гладких также предупредила, что при искусственном создании такого состояния после спада может, наоборот, усилиться агрессия.

Все подобные нововведения изначально не имеют полноценной базы долгосрочных исследований — должно пройти время, чтобы понять, как тот или иной препарат влияет на организм в перспективе, пояснила врач. Поэтому все побочные эффекты можно наблюдать гораздо позже, резюмировала специалист.

