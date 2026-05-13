Диетолог разобрал самые громкие мифы о популярной газировке

Диетолог опроверг три самых популярных мифа о газированном напитке. По его словам, Coca-Cola не так опасна, как о ней говорят.

"Кока-Кола за ночь растворяет мясо", "чистит унитаз лучше бытовой химии", "провоцирует образование камней в почках" – в Сети полно пугающих историй о знаменитой газировке. Врач-диетолог Андрей Бобровский в разговоре с "Радио 1" отметил, что значительная часть подобных утверждений – мифы.

– Один из самых живучих мифов гласит, что кола способна за ночь растворить зуб или кусок мяса. Это неправда. С мифом о чистке ржавчины и налёта ситуация интереснее. Действительно, благодаря высокой кислотности напиток может дать слабый очищающий эффект, но он сильно преувеличен, – отметил врач.

Он добавил, что специальные чистящие средства справляются с загрязнением гораздо, гораздо эффективнее.

Как отметил специалист, утверждение о том, что газированные напитки приводят к образованию камней в почках, тоже не соответствует действительности. Он сообщил, что на сегодняшний день связь между газировкой и камнями в почках не доказана. Всё это не больше чем городские легенды, подытожил Бобровский.