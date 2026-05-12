Чем полезна капуста кимчи и как часто можно ее есть

Кимчи — блюдо корейской кухни, которое готовят из ферментированной капусты (чаще всего пекинской) с чесноком, имбирем и перцем. Говорят, что это блюдо помогает укрепить иммунитет и хорошо влияет на работу сердца и сосудов. Действительно ли так полезна капуста кимчи, кому лучше быть с ней осторожнее и насколько сильно она отличается от привычной нам квашеной капусты, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

© Вечерняя Москва

Польза ферментации

Способы приготовления кимчи бывают разными, но главное в этом блюде — ферментированная капуста, отметил эксперт:

«Дело в том, что любая ферментированная пища является в какой-то степени пробиотиком. Во время ферментации образуются молочнокислые бактерии, которые воздействуют на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) именно с точки зрения пробиотических свойств. То есть такая пища работает как полезная микрофлора. Она становится более доступной для переваривания микробиомом. Поэтому, когда человек ее ест, с одной стороны, он "заселяет" полезную микрофлору, с другой — обеспечивает ее питанием».

Этот эффект может быть очень полезен при различных заболеваниях ЖКТ, подчеркнул эндокринолог:

«Как результат — при потреблении любой ферментированной еды и ее правильном количестве и компоновке можно снизить такие симптомы, как вздутие, дискомфорт, запоры и тому подобное. Ферментированная пища показана людям с ожирением, сахарным диабетом, метаболическим синдромом. Именно от баланса микрофлоры зависят состояние кишечника, масса тела человека, его пищевое поведение, пристрастие к тем или иным продуктам».

Кроме того, ферментированная пища способствует лучшему перевариванию других продуктов, которые поступают в желудочно-кишечный тракт, что может повысить усвоение различных аминокислот и жирных кислот.

«Это интересная полезная еда. Ферментированную пищу стоит добавлять в свой рацион на регулярной основе. Как кимчи, так и ту же самую квашеную капусту», — добавил собеседник «ВМ».

Полезные бактерии в ферментированной пище тренируют иммунную систему, стимулируют выработку иммуноглобулинов, которые участвуют в иммунном ответе. А еще в такой еде содержится больше антиоксидантов, которые снижают воспалительные процессы.

«И если говорить в целом о пользе для иммунной системы, то ферментированная еда и бактерии, которые там содержатся, в большей степени модулируют работу иммунной системы», — сообщил Поляков.

Чем еще полезна капуста кимчи

Диетолог рассказал, что есть исследования, согласно которым кимчи имеет ангиопротекторные свойства, то есть защищает сосудистую систему за счет антиоксидантов. Плюс это хороший продукт для изменения системного микробиома кишечника, что может быть полезно для снижения веса.

«Кимчи — довольно низкокалорийная пища. За счет различных специй в этом блюде очень богатая вкусовая палитра, которая насыщает наши вкусовые рецепторы. Они же могут стимулировать общий метаболизм, а чеснок и имбирь способны стимулировать иммунитет», — отметил собеседник «ВМ».

Чем может навредить кимчи

Из-за острых специй в составе кимчи это блюдо может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта, предупредил доктор. Это может приводить к обострению гастрита, язвенной болезни.

«Из-за высокой концентрации соли при большом потреблении этот продукт может приводить к задержке жидкости и в теории к повышению артериального давления», — сообщил диетолог.

Возможна и индивидуальная непереносимость продукта — как капусты, так и специй в составе. Поэтому может возникнуть аллергическая реакция, добавил Поляков.

Суточная норма кимчи

За счет того, что в кимчи много соли, в больших количествах это блюдо потреблять не стоит, подчеркнул эксперт:

«Средняя норма потребления составляет около 100–150 граммов в день. Если в кимчи низкое содержание соли, до 200 граммов продукта в день вполне допустимо».

Чем кимчи отличается от квашеной капусты

По словам диетолога, глобально кимчи не сильно отличается от натурально ферментированной квашеной капусты, которая была приготовлена в бочке по всем стандартам.

«Но такую капусту не всегда можно найти. Чаще всего используются другие технологии, которые снижают пользу продукта как пробиотика и пребиотика. Поэтому кимчи и любые другие ферментированные продукты или лучше готовить дома, или найти специалиста, который занимается ферментированием профессионально», — заключил Поляков.

Чтобы квашеная капуста сохранила максимальное количество полезных свойств, ее важно правильно готовить. Рецепт «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.