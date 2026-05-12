Хирург ответил, что нужно сделать перед покупкой абонемента в спортзал

Перед началом физических упражнений рекомендуется проверить состояние вен.

Такую рекомендацию в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян.

«Многие ходят в спортзал и там получают осложнения. Обращают ли внимание ваши тренеры на ноги? Я думаю, что не более 5% тренеров. Есть тренеры, которые при малейшей венке отправляют на консультацию к флебологу, на УЗИ, и только потом разрешают делать некоторые упражнения. Таким специалистам можно поаплодировать. В основном люди не смотрят на это. Они не оценивают состояние клиента. Прежде чем ходить в спортзал, сделайте чек-ап, пройдите диспансеризацию, поймите свои стартовые позиции и только потом уже смело занимайтесь».

Ранее Кургинян призвал не полагаться на «авось» при тромбозе. Откладывание посещения специалиста приводит к инвалидизации или смерти, заявил врач.