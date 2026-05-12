Доктор предупредил об опасности длительного дефицита витамина D

Главная функция витамина D — усвоение кальция и поддержание прочности костей. Об этом NEWS.ru заявила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По её словам, в случае недостатка витамина D плотность костной ткани постепенно снижается. А длительный дефицит данного элемента ведёт к повышению риска переломов и развития остеопороза у взрослых.

«А у пожилых людей дополнительно увеличивает вероятность падений из-за ухудшения мышечной силы и координации движений», — указал эжксперт.

Уланкина добавила, что длительный дефицит витамина D также негативно влияет на иммунную систему.

Ранее иврач-диетолог и эндокринолог Елизавета Золотова заявила, что дефицит витамина D выявляют у 62% россиян даже после летнего сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».