Терапевт рассказал, как снизить частоту обострений себорейного дерматита

Рыба в рационе поможет снизить частоту обострений себорейного дерматита. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Алина Кухтина.

«Жирная рыба содержит омега-3 в особой форме, которая напрямую усваивается организмом и встраивается в мембраны клеток кожи. Она перестает так агрессивно отвечать на присутствие грибка, который и запускает симптомы себорейного дерматита. Параллельно омега-3 помогают коже удерживать влагу и укреплять защитный барьер, из-за чего шелушение становится менее выраженным, а ощущение сухости и стянутости постепенно уходят», — заявила эксперт.

Она отметила, что отдельную роль играет цинк, которого в рыбе достаточно.

«По данным ВНИРО, в 100 г скумбрии его около 1 мг, в сардинах – до 0,9 мг, в треске и минтае — порядка 0,5 мг. Цинк помогает регулировать скорость обновления клеток кожи. Когда его не хватает, клетки делятся слишком быстро и хаотично, и именно это снаружи выглядит как шелушение», — объяснила врач.

Терапевт рассказала, что треска, минтай и камбала относятся к постным сортам и омега-3 содержат меньше, около 0,1–0,3 г на 100 г, однако богаты легкоусвояемым белком и цинком, которые поддерживают обновление клеток кожи и помогают удерживать достаточный уровень микроэлементов в те дни, когда жирной рыбы в рационе нет.

«Оптимальная стратегия на неделе: 2 приема жирной рыбы плюс 1–2 приема постной. Такое соотношение позволяет, с одной стороны, обеспечить коже регулярное поступление омега-3 через жирные сорта, а с другой — получать белок и цинк из постных, не перегружая рацион жирами и не создавая однообразия в питании», — посоветовала Кухтина.

По ее словам, отдельного внимания заслуживает скумбрия, которая, по данным ВНИРО, входит в топ-3 источников омега-3 среди доступных видов рыбы. Кухтина рассказала, что также скумбрия содержит витамин D, дефицит которого связан с обострениями себорейного дерматита.

Врач заявила, что сельдь интересна тем, что содержит особенно много разновидности омега-3, которая лучше всего усваивается клетками кожи и помогает им удерживать влагу, оставаться эластичными и меньше реагировать на внешние раздражители.

Кухтина рассказала, что рыба, выращенная на специализированных фермах с контролируемым рационом, называется аквакультурной. Она растет на сбалансированных кормах с фиксированным содержанием морских жиров, поэтому коже достается регулярное и предсказуемое количество омега-3 при каждом приеме пищи, в связи с этим аквакультурная рыба и принята считаться одной из самых надежных.

«Для человека, который включает рыбу в рацион с конкретной целью, это принципиально: коже нужно стабильное поступление омега-3, чтобы поддерживать защитный барьер и сдерживать воспаление, а не разовые высокие дозы с промежутком в несколько недель, после которых уровень полезных жиров снова падает» – считает терапевт.

Она подчеркнула, что питание влияет на то, как часто случаются обострения себорейного дерматита и насколько они выражены, а регулярное включение рыбы в рацион помогает коже легче справляться с симптомами. Потребление жирной рыбы минимум 2–3 раза в неделю создает условия, при которых кожа получает ресурсы для удержания влаги и меньшего воспаления.