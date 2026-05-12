Тепло для кожи и суставов: зачем нужна парафинотерапия и как она работает

Холодный воздух, перепады температуры, частое мытье рук и контакт с бытовой химией быстро отражаются на состоянии кожи. Она становится сухой, начинает шелушиться, теряет гладкость и выглядит уставшей даже при хорошем уходе. Особенно заметны изменения на руках: кожа здесь тонкая, защитный барьер восстанавливается медленнее, чем на лице.

Поэтому парафинотерапия уже много лет остается одной из самых востребованных процедур в салонах красоты и кабинетах косметологов. Разбираемся вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой что такое парафинотерапия и какой она бывает.

Что такое парафинотерапия

«Парафинотерапия — это косметическая и частично терапевтическая процедура, во время которой на кожу наносят специальный косметический парафин. Его предварительно разогревают или используют в виде кремовой текстуры (в зависимости от вида процедуры). Главная задача парафина — создать эффект тепловой окклюзии, то есть удержать тепло и влагу внутри кожи», — говорит Галина.

Под воздействием тепла кожа становится более восприимчивой к уходу. Поры раскрываются, кровообращение усиливается, нанесенные под парафин кремы, сыворотки и масла работают активнее. Поэтому после процедуры кожа выглядит напитанной, гладкой и более плотной. Парафинотерапию чаще всего делают для рук и ног, но процедуру также применяют для локтей, коленей и пяток — зон, которые особенно страдают от сухости и обезвоживания.

Почему парафин полезен для кожи

Несмотря на то, что парафин относится к продуктам нефтепереработки, в косметологии используют только очищенный материал, безопасный для кожи. Он не проникает глубоко в ткани и не вызывает токсического воздействия. Его сила в способности долго удерживать тепло и создавать защитный слой на поверхности кожи.

«Во время процедуры температура кожи слегка повышается. Это запускает сразу несколько процессов: усиливается микроциркуляция, улучшается питание тканей, кожа начинает активнее удерживать влагу. За счет этого исчезает сухость, уменьшается шелушение и повышается эластичность. Еще один важный момент — эффект паровой бани. Влага, которую выделяет кожа под слоем парафина, не испаряется, а возвращается обратно в верхние слои эпидермиса. Именно поэтому после процедуры руки становятся такими мягкими и гладкими», — отмечает эксперт.

Горячая парафинотерапия: как проходит процедура

Горячая парафинотерапия считается классическим вариантом. Для нее используют расплавленный косметический парафин комфортной температуры. Обычно кожу предварительно очищают, наносят питательное средство, а затем кисти или стопы несколько раз погружают в теплый парафин. После этого руки или ноги оборачивают пленкой и утепляют варежками или полотенцем.

Процедура длится около получаса. За это время парафин медленно остывает и постепенно отдает тепло коже. Благодаря низкой теплопроводности он прогревает ткани мягко и равномерно, без риска ожога при правильной температуре.

«Горячая парафинотерапия особенно хорошо подходит для очень сухой кожи, ощущения стянутости, шелушений и микротрещин. Кроме того, тепло помогает расслабить мышцы и уменьшить дискомфорт в суставах», — комментирует косметолог.

Холодная парафинотерапия: альтернатива без нагревания

Холодная парафинотерапия появилась позже, но быстро стала популярной благодаря удобству и меньшему количеству противопоказаний. Вместо расплавленного парафина здесь используют крем-парафин плотной текстуры. Он работает за счет того же окклюзивного эффекта, но без интенсивного прогревания.

Средство наносят на кожу плотным слоем, после чего руки также укутывают пленкой и полотенцем. Процедура занимает меньше времени и подходит даже тем, кому нельзя тепловые процедуры.

«Холодная парафинотерапия особенно удобна для домашнего ухода. Она помогает быстро привести кожу в порядок, уменьшить сухость и поддерживать руки ухоженными между салонными процедурами», — говорит Галина.

Какие проблемы решает парафинотерапия

Парафинотерапию ценят не только за приятные ощущения во время процедуры. Она помогает улучшить состояние кожи и заметно уменьшить последствия холода, ветра и постоянного контакта с водой. После курса процедур можно заметить:

Глубокое увлажнение кожи;

Уменьшение шелушений и покраснений;

Восстановление поврежденных участков;

Смягчение огрубевшей кожи;

Повышение упругости и эластичности;

Уменьшение ощущения стянутости;

Снижение отечности;

Расслабление мышц и суставов;

Более ухоженный вид рук и ногтей.

Процедура особенно полезна зимой, когда кожа теряет влагу быстрее обычного. Но при выраженной сухости ее можно делать круглый год.

Как парафинотерапия сочетается с маникюром

«Процедуру часто предлагают в салонах как дополнение к маникюру. Но здесь есть важный нюанс: горячую парафинотерапию лучше делать до нанесения покрытия. Длительное тепловое воздействие может повлиять на стойкость гель-лака. Зато после снятия покрытия парафиновый уход особенно полезен. Он помогает восстановить кожу, смягчить кутикулу и улучшить внешний вид ногтей», — говорит косметолог.

Если речь идет о холодной парафинотерапии, ее тоже чаще проводят до покрытия или как отдельную уходовую процедуру.

Кому процедура не подходит

Несмотря на мягкое действие, у парафинотерапии есть противопоказания, особенно у горячей версии процедуры. От нее лучше отказаться при свежих ранах, ожогах, воспалениях и кожных инфекциях.

С осторожностью процедуру проводят при варикозе, сахарном диабете, выраженных проблемах с сосудами и повышенном давлении. При любых хронических заболеваниях лучше заранее проконсультироваться со специалистом.

Если кожа очень чувствительная или склонна к аллергии, перед первым сеансом желательно протестировать средство на небольшом участке кожи.