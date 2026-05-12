Назван укол, который помогает снизить риск инсульта и инфаркта

За последние годы накопились данные о дополнительных эффектах вакцинации. Например, вакцинация против гриппа и опоясывающего лишая достоверно ассоциирована со снижением частоты сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Еще почти сто лет назад было показано, что вакцина БЦЖ может снижать риск некоторых видов рака или замедлять их прогрессирование, а в более поздних работах появились указания на возможное влияние на риск деменции. Кроме того, очень много доказательств накоплено в отношении сердечно-сосудистых событий. Вакцинация против гриппа связана со снижением смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний на 56%. А вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск инфаркта миокарда и инсульта на 14% и 16% соответственно. Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции дополнительно снижает риск инфаркта и инсульта, а также частоту госпитализаций в отделения интенсивной помощи. Эти эффекты частично объясняются снижением частоты инфекций дыхательных путей, однако влияние на сосудистые события, по-видимому, выходит за рамки только этого механизма», — добавила врач.

Особый интерес вызывают данные о связи вакцинации с риском деменции.

«В крупном исследовании, проведенном в Уэльсе, было показано, что у людей, получивших живую аттенуированную вакцину против опоясывающего лишая, риск развития деменции в течение последующих семи лет был ниже на 28% по сравнению с невакцинированными. Снижение риска наблюдалось как в отношении сосудистой деменции, так и в отношении болезни Альцгеймера. Любопытно, что этот эффект был связан именно с фактом вакцинации», — заметила доктор.

Обсуждаемые дополнительные эффекты вакцинации, вероятно, связаны с несколькими биологическими механизмами.