Могут ли легкие полностью восстановиться после отказа от курения

Руководитель группы по изучению развития и заболеваний легких в Имперском колледже Лондона Шарлотта Дин оценила вероятность полного восстановления легких после отказа от курения. Ее слова цитирует The Guardian.

По словам Дин, легкие хорошо восстанавливаются после загрязнения и инфекций. Поэтому, если бросить курить, их состояние сильно улучшится.

«Но это не означает, что опасности больше нет», — подчеркнула она.

Специалистка отметила, что из-за курения клетки в легких могут мутировать, что приводит к их быстрому старению, склонности к респираторным заболеваниям или даже к развитию рака спустя годы после отказа от табака. Кроме того, эксперт предупредила, что у некоторых людей легкие хуже регенерируют и почти не восстанавливаются.

Дин рекомендовала бросить курить как можно раньше, так как с возрастом способность к восстановлению ухудшается. Кроме того, она посоветовала заниматься спортом, чтобы поддержать здоровье дыхательной системы.

