Названы неочевидные причины ожирения

Многие искренне уверены: если они едят немного, то и набора веса быть не должно. Однако врачи часто видят обратное. В беседе с URA.RU врач-эндокринолог и диетолог «ИНВИТРО» Лидия Биндюкова объяснила, что проблема кроется не в основных приёмах пищи, а в незаметных пищевых привычках, которые ежедневно добавляют сотни «невидимых» калорий.

«Проблема почти никогда не в завтраке, обеде или ужине. Она в деталях: в ложке соуса, в недоеденном детском бутерброде, в чашке сладкого кофе. Если нет ритуала еды — тарелки, стола, осознанного приёма пищи — мозг может не воспринимать это как питание. Но желудок всё равно всё считает», — пояснила Биндюкова.

По наблюдениям врача, есть несколько источников скрытых калорий, которые люди чаще всего не учитывают. Это соусы, жидкие калории (соки, смузи, сладкий кофе, питьевые йогурты и лимонады), алкоголь. Также незаметно калории добавляют постоянные пробы еды во время готовки и привычка доедать за детьми.

Полностью запрещать себе набирать вес бессмысленно и даже вредно — организм меняется с возрастом. Оптимальная стратегия, по словам Биндюковой, — следить за динамикой веса и раз в полгода измерять талию. Опасный объём: у мужчин — более 94 см, у женщин — более 80 см.