Аллерголог объяснил, что вредит астматикам сильнее всего

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ детства) Екатерина Никонова дала рекомендации семьям, в которых у ребёнка диагностирована бронхиальная астма. По её словам, первое, что нужно сделать, – создать безопасное домашнее пространство.

© runews24.ru

Это не стерильная палата, а набор привычек: при сезонной аллергии на пыльцу использовать на окна сетки с HEPA-фильтрами, после возвращения с улицы менять одежду и принимать душ, чтобы смыть аллергены. Альтернатива – не открывать окна вовсе, а применять кондиционер для проветривания.

Однако самое важное, подчеркнула врач в интервью «Радио 1», — не ремонт, а правильное применение лекарств. Многие покупают ингалятор, но не умеют им пользоваться: препарат не достигает лёгких, и эффект отсутствует. Для обучения в отделениях аллергологии работают «школы бронхиальной астмы», где пациентов учат дышать через небулайзер с мундштуком или маской. Задача, по словам Никоновой, — добиться длительной ремиссии, чтобы ребёнок жил полноценно, не отличаясь от сверстников.

Врач предостерег от употребления нефильтрованной воды из под крана весной.

Эксперт отметил, что хантавирус не настолько страшен, каким его рисуют.