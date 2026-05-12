Дачникам дали советы, как избежать проблем со здоровьем

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что если соблюдать несколько простых правил, то можно предотвратить серьезные проблемы со здоровьем во время работы на даче. Советы на эту тему она дала россиянам в своем Telegram-канале.

Врач призвала во время работы на дачном участке не совершать резких движений, не поднимать тяжести рывком и регулярно делать небольшие перерывы. Кроме того, важно выбрать устойчивую обувь.

Илюхина подчеркнула, что после 40 лет кости становятся более хрупкими. В этом возрасте для перелома достаточно просто неловкого движения, а не полноценного падения, написала она.

«Остеопороз долго никак себя не проявляет. Он не болит. Его не чувствуют. Часто о нем узнают уже после травмы», — предупредила доктор.

