Врач скорой помощи объяснил, почему нельзя отсасывать яд при укусе змеи

Врач скорой помощи Светлана Гузь объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему нельзя отсасывать яд при укусе змеи. Люди нередко накладывают жгут, высасывают яд ртом, надрезают рану ножом или прижигают её.

«Всё это не останавливает распространение токсина, но может вызвать ишемию, усилить повреждение тканей и занести инфекцию. Здесь главное — обеспечить неподвижность пострадавшего, снять кольца и часы, потому что отёк обычно нарастает, и как можно скорее вызвать скорую помощь», — сказала эксперт.

На место укуса можно приложить холод, а если льда нет — салфетку, смоченную холодной водой, которую надо менять по мере согревания. Внутрь стоит принять антигистаминное средство.