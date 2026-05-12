Эксперт рассказал, как защититься от хантавируса при уборке

Распространенными на территории России хантавирусами можно заразиться, если вдохнуть пыль, образовавшуюся в местах обитания мелких грызунов. Поэтому весеннюю уборку дач, а также приведение в порядок городских подвалов или складов нужно проводить в маске. Об этом рассказала ТАСС к.м.н., доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Галина Компанец.

"Если мы понимаем, что где-то [в городе] могут обитать крысы - например, это подвальные или складские помещения, - и там нужно делать уборку, то необходимо закрывать маской лицо, чтобы не дышать пылью. После зимнего сезона обычно проводится уборка на дачах, и тогда в доме тоже нужно закрывать лицо. Важно избегать повышенного пылеобразования в помещениях, делать влажную уборку. То есть не просто избегать контакта с грызунами, но и стараться избегать контакта с пылью в местах их возможного обитания", - сказала Компанец.

Она подчеркнула, что только в отношении хантавируса Андес, который был описан в Южной Америке, есть достаточно убедительные доказательства передачи от человека к человеку. Источником распространения и носителями остальных хантавирусов являются мелкие грызуны или насекомоядные - так, описаны случаи выявления инфекции у кротов и летучих мышей.

"Самыми опасными для человека в России являются хантавирусы, которые переносятся такими носителями, как мыши, полевки и крысы. <…> Опасность заражения хантавирусами возникает, когда человек находится в условиях с повышенным пылеобразованием. То есть там, где пробегали или живут грызуны - и в сельской местности, и в городе, - если они инфицированы, то вирусы выделяют с мочой и с фекалиями. Испражнения засыхают и с пылью поднимаются в воздух. Это самый распространенный путь заражения - через легкие, через дыхание", - добавила Компанец.

По словам эксперта, хантавирусы условно можно разделить на относящиеся к Старому Свету, в том числе распространенные в России, и к Новому Свету, где был выявлен Андес. Первые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а вторые - более опасный хантавирусный легочный синдром. В обоих случаях вакцины от инфекции не существует. При этом число заражений в регионах РФ сравнительно невелико, оно не носит массовый характер.

Ранее ТАСС сообщал, что вспышка хантавируса Андес произошла на борту круизного лайнера MV Hondius. По данным Всемирной организации здравоохранения, было подтверждено девять случаев заражения. Умерли супруги из Нидерландов, а также гражданка Германии. Все пассажиры были эвакуированы с судна у берегов Испании.