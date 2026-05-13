Кардиолог назвала самый полезный овощ для сердца

Рацион имеет большое значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с повышенным давлением.

«Среди продуктов, снижающих артериальное давление, прежде всего стоит упомянуть свеклу. В ее составе содержится приличное количество аскорбиновой кислоты (Витамина С) и калия. Оба этих компонента положительно влияют на состояние сердечного ритма и сосудистого тонуса», - рассказала «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, главный кардиолог Минздрава ДНР, главврач Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Валентина Гавриляк.

Далее следует чеснок, из-за содержащегося в его составе аллицина.

«Именно он придает чесноку его пекущий вкус, но он обладает и сосудорасширяющим действием, что в свою очередь снижает артериальное давление. Невозможно также не сказать о зелени, которая хранит в себе огромное количество магния, калия и клетчатки, участвующих в регуляции сердечной деятельности и кровяного давления», - отметила кардиолог.

