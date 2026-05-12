Эксперт объяснил, почему опасно съедать цветы сирени

Врач-терапевт Надежда Чернышова указала на вред примет о растениях и рассказала, чем на самом деле могут обернуться съеденные цветы и травы. В беседе с aif.ru, она объяснила, что опасности от жевания сирени, клевера и других трав можно разделить на три группы: химические, аллергические и связанные с загрязнениями.

По словам врача, лепестки сирени содержат гликозид сиренгин, который способен вызывать отравление, спазмы и боли в желудке. Особенно опасно это для детей — им достаточно небольшого количества цветков.

Также Чернышова отметила, что на сирени и клевере могут находиться пыльца и фитонциды, провоцирующие аллергию. Кроме того, растения способны накапливать пестициды, соли тяжелых металлов и другие вредные вещества, особенно если растут рядом с дорогами или промышленными зонами.

Главную опасность, по словам Надежды Чернышовой, представляют паразиты. Через траву и цветы можно заразиться яйцами глистов, в том числе аскаридами, токсокарами и эхинококком, а также простейшими вроде токсоплазмоза и лямблий.

