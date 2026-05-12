Врач перечислил тревожные признаки проблем с волосами

Многие люди замечают, что волосы выпадают, стали тусклыми и ломкими, но не могут понять: это начало алопеции или обычный естественный процесс? На эти вопросы в беседе с «Чемпионатом» ответила врач-дерматовенеролог-трихолог клиники «Доктор волос» Анна Горобинская.

Эксперт пояснила, что выпадение волос — естественный и постоянный процесс. Каждый волос рано или поздно завершает свой цикл, выпадает, а на его месте начинает расти новый. Всего на голове человека около 100 тысяч волос, и нормой считается потеря от 50 до 150 волос в день. Это обычное обновление, не требующее медицинского вмешательства.

Однако если волосы начинают сыпаться гораздо сильнее — более 150 в день — это уже повод насторожиться. Такая потеря может свидетельствовать о телогеновом выпадении или другой разновидности алопеции.

Никто специально не собирает и не считает волосы, но заметить проблему можно по ряду признаков:

значительно больше волос, чем обычно, остаётся на подушке после сна, в сливе ванны или на расчёске;

одновременно выпадают брови и ресницы, а у мужчин — волосы в области бороды и усов;

у женщин часто наблюдаются изменение структуры ногтей и нарушение менструального цикла.

Также должны насторожить ухудшение общего состояния волос: замедление роста, истончение, ломкость, сечение по всей длине, а также выпадение не только длинных, но и совсем коротких волос, не завершивших свой естественный цикл.

«Если вы заметили у себя тревожные признаки, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к врачу-трихологу, чтобы пройти обследование и получить своевременное лечение», — подчеркнула Анна Горобинская.

Вовремя остановить выпадение — это проще, быстрее и дешевле, чем позже бороться с последствиями в виде залысин, проплешин и поредевшей причёски.