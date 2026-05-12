Врач объяснил, нужно ли принимать душ после секса

Гинеколог Лия Миллхайзер оценила необходимость идти в душ сразу же после секса. Ее слова приводит издание O Globo.

Как утверждает Миллхайзер, в настоящее время не существует научных исследований, которые бы подтверждали пользу душа после секса. Однако многие люди делают это из соображений гигиены, отметила она.

По словам Миллхайзер если человек все же решили отправиться в душ после секса, то не стоит использовать ароматизированное мыло, поскольку оно может раздражать половые органы. Мужчинам при этом важно избегать контакта средств для мытья с головкой полового члена, а женщинам необходимо отказаться от вагинального спринцевания, добавила гинеколог.

